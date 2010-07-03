В СЗАО обсудили проблемы округа в рамках форсайт-сессии по программе "Мой район"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Эксперты совместно с жителями СЗАО столицы обсудили проблемы района в рамках форсайт-сессии по программе "Мой район", сообщает Агентство "Москва".

По словам начальника управления градостроительного регулирования СЗАО комитета по архитектуре и градостроительству столицы Дмитрия Белостоцкого, подобные собрания полезны, так как позволяют сформулировать общее мнение.

Также он отметил, что жители округа приняли активное участие в форсайт-сессии.

Ранее эксперты вместе с жителями Юго-Восточного административного округа столицы обсудили круг проблем районов в рамках форсайт-сессии. Эксперты в области градостроительства отметили вопросы, касающиеся расширения парковочного пространства, благоустройства и ЖКХ.

До этого проблемы районов обсудили в рамках форсайт-сессии в СВАО и ЮАО. Форсайт-сессии также прошли в ЗелАО и ВАО.

Форсайт-сессии проходят в столичных округах с 3 по 25 июня. Главной задачей форсайт-сессии является сбор предложений с целью развития программы "Мой район".

4 июля в Гостином Дворе откроется первый форум "Мой район". На форуме ждут горожан, которым интересны вопросы комфортной городской среды и комплексных изменений, запланированных столичными властями.

4 июля представители московского правительства, их зарубежные коллеги и бизнесмены обсудят развитие городских территорий. А 5 июля программу форума решили посвятить повседневной жизни и интересам москвичей.