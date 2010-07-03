Эксперты и жители ЮВАО обсудили круг проблем районов в рамках форсайт-сессии

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Эксперты вместе с жителями Юго-Восточного административного округа столицы обсудили круг проблем районов в рамках форсайт-сессии в рамках программы "Мой район", передает Агентство "Москва".

Эксперты в области градостроительства отметили вопросы, касающиеся расширения парковочного пространства, благоустройства и ЖКХ.

"Например, в блоке, который касался транспорта, нам было интересно услышать мнение от жителей о том, что они думают по этому поводу, какие они предлагали решения. Было интересно услышать мнение, что жителям нужны многоуровневые парковки", – сказала замначальника управления градостроительного регулирования ЮВАО Мария Моисеева.

Она отметила, что в будущем возможно строительство канатных дорог.

Оценку предложениям жителей дал ряд экспертов. Лучшие предложения представят на ежегодном урбанистическом форуме в столице.

Форсайт-сессию открыл префект ЮВАО Андрей Цыбин. Преобразования районов он назвал "всегда животрепещущей" темой.

Ранее проблемы районов обсудили в рамках форсайт-сессии в СВАО и ЮАО. Форсайт-сессии также прошли в ЗелАО и ВАО.