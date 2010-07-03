Префект ЮВАО открыл форсайт-сессию по программе "Мой район"

Префект ЮВАО Андрей Цыбин открыл форсайт-сессию по программе "Мой район". Преобразования районов он назвал "всегда животрепещущей" темой.
"Что такое "Мой район"? В первую очередь это благоустройство, это улучшение внешнего облика, фасадов, это создание доступной среды и возможность пешеходного движения, это возможность соединения различных точек города", – цитирует Цыбина Агентство "Москва".
Префект напомнил, что сначала решали локальные проблемы, "смотрели, что нам необходимо сделать в районе: детскую площадку, площадку для выгула собак, улучшить транспортную доступность, размещение деревьев". Теперь же в рамках программы "Мой район" властям, экспертам и москвичам предстоит разработать стратегию развития районов столицы как минимум на несколько лет.
По словам префекта, будущее округа связано с его промышленным прошлым, поэтому важно сделать его "не депрессивным", а современным. Цыбин подчеркнул, что на территории ЮВАО уже создано большое количество новых парков, скверов и набережных. "Хочется, чтобы жители района вместе с нами определили эти болевые точки, которые необходимо устранить", – добавил он.
В рамках форсайт-сессии участников разделили на несколько рабочих групп, чтобы обсудить озеленение, транспорт, культурно-развлекательные объекты и другие сферы благоустройства. Свои предложения жители ЮВАО подготовят к концу дня, затем их рассмотрят эксперты. Самые активные участники получат награды.
Ранее проблемы районов обсудили в рамках форсайт-сессии в СВАО и ЮАО. Форсайт-сессии также прошли в ЗелАО и ВАО.
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