В ЗелАО открыли форсайт-сессию по программе "Мой район"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Префект Зеленоградского административного округа Москвы Анатолий Смирнов открыл форсайт-сессию по программе "Мой район". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Программа "Мой район" направлена на развитие территорий Москвы, независимо от того, где она находится: рядом с Кремлем или за Московской кольцевой автодорогой. Суть программы заключается в том, чтобы по единым стандартам развивались все районы Москвы. Сегодняшнее обсуждение в новом инновационном формате, мне кажется, даст возможность учесть мнение и актива округа, и его жителей", – заявил Смирнов.

Смирнов поблагодарил жителей Зеленограда за активное участие в общегородских мероприятиях и голосованиях. Глава округа также пожелал всем участникам успешной работы, после чего выразил надежду, что все представленные идеи будут реализованы.

После выступления в рамках форсайт-сессии всех участников разделили на шесть групп. Им предложили обсудить актуальные вопросы из разных областей развития территории. Предполагается, что по завершению встречи все идеи участников будут оценены приглашенными экспертами.

Ранее префект ВАО Николай Алешин открыл форсайт-сессию по программе "Мой район". Он отметил, что предстоит работа по совместному поиску тех решений, которые реализуют в ближайшее время. Также Алешин напомнил, что комфорт и комплексность программ являются ключевыми моментами, поэтому нужно улучшать пространство в целом.

Форсайт-сессии по программе "Мой район" проходят в столичных округах с 3 по 25 июня. Главной задачей форсайт-сессии является сбор предложений с целью развития программы "Мой район".

