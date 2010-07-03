В ВАО открыли форсайт-сессию по программе "Мой район"

Префект ВАО Николай Алешин открыл форсайт-сессию по программе "Мой район". Он отметил, что предстоит работа по совместному поиску тех решений, которые реализуют в ближайшее время.
"Нам бы хотелось, чтобы все, что мы делаем, было отражением желания жителей. Все ваши предложения мы также вынесем на суд жителей, перед тем, как реализовывать", – приводит слова Алешина Агентство "Москва".
Он отметил, что в столичных округах нужно развивать индивидуальные особенности.
"Для нас очень важно, чтобы все районы имели свою изюминку. Чтобы, говоря о том районе, где мы живем, мы гордились удобством, какими-то историческими особенностями или узнаваемыми местами – они должны становиться символами", – сказал префект ВАО.
Также Алешин напомнил, что комфорт и комплексность программ являются ключевыми моментами, поэтому нужно улучшать пространство в целом.
Ранее сообщалось, что более 300 жителей Центрального административного округа (ЦАО) и Северного административного района (САО) приняли участие в форсайт-сессиях по перспективному развитию программы "Мой район".
Форсайт-сессии по программе "Мой район" проходят в столичных округах с 3 по 25 июня.
Жители ВАО подготовят свои предложения по благоустройству
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