В ВАО открыли форсайт-сессию по программе "Мой район"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Префект ВАО Николай Алешин открыл форсайт-сессию по программе "Мой район". Он отметил, что предстоит работа по совместному поиску тех решений, которые реализуют в ближайшее время.

"Нам бы хотелось, чтобы все, что мы делаем, было отражением желания жителей. Все ваши предложения мы также вынесем на суд жителей, перед тем, как реализовывать", – приводит слова Алешина Агентство "Москва".

Он отметил, что в столичных округах нужно развивать индивидуальные особенности.

"Для нас очень важно, чтобы все районы имели свою изюминку. Чтобы, говоря о том районе, где мы живем, мы гордились удобством, какими-то историческими особенностями или узнаваемыми местами – они должны становиться символами", – сказал префект ВАО.

Также Алешин напомнил, что комфорт и комплексность программ являются ключевыми моментами, поэтому нужно улучшать пространство в целом.

Ранее сообщалось, что более 300 жителей Центрального административного округа (ЦАО) и Северного административного района (САО) приняли участие в форсайт-сессиях по перспективному развитию программы "Мой район".

Форсайт-сессии по программе "Мой район" проходят в столичных округах с 3 по 25 июня.