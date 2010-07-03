В СВАО обсудили проблемы районов в рамках форсайт-сессии по программе "Мой район"

Эксперты совместно с жителями Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы обсудили проблемы районов в рамках форсайт-сессии по программе "Мой район". Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Я бы хотела акцентировать внимание на те проблемы, которые мне были интересны в первую очередь как специалисту в области архитектуры и градостроительства. В частности, информированность о культурных мероприятиях, о среде, в которой люди обитают в части исторических и культурных памятников, чтобы люди могли знать, где, куда, как что посмотреть, чтобы была доступность этой информации", – сказала глава управления градостроительного регулирования СВАО комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Екатерина Тарасова.
Участники обратили внимание на том, что такая информация должна распространяться не только в электронном формате, поскольку не все люди могут хорошо обращаться с гаджетами. Также были затронуты вопросы в части благоустройства территорий.
Тарасова добавила, что также были подняты вопросы благоустройства районов. В частности, жители выразили желание принимать участие в обсуждении вопросов благоустройства своих районов на первоначальной стадии.
Форсайт-сессии по программе "Мой район" проходят в округах Москвы с 3 по 25 июня. Ранее форсайт-сессии прошли в ЗелАО и ВАО.
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