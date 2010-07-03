Эксперты и жители ЮАО обсудили проблемы округа

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Эксперты совместно с жителями Южного административного округа (ЮАО) Москвы обсудили проблемы района и идеи для развития территории. Обсуждения проходили в рамках форсайт-сессии по программе "Мой район", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу управления градостроительного регулирования ЮАО комитета по архитектуре Оксану Кунаеву.

"Очень важно грамотно сформулированное мнение донести до чиновника. Не приходить, не писать, что все плохо, а именно сформулировать проблему и предложить пути решения", – сказала она.

Кунаева отметила, что в ходе обсуждения от жителей юга Москвы поступали интересные предложения.

"Канатная дорога, например. Действительно, она будет востребована. Мы же понимаем, что не только москвичи, а и гости столицы туда - в парк "Остров мечты" – будут приезжать, и это будет достаточно интересно", – заключила Кунаева.

Представитель организованной группы "Транспорт и логистика" в рамках форсайт-сессии Станислав заявил, что в Москве нужно развивать беспилотный вид транспорта: он предложил проложить маршрут с использованием фуникулера от метро "Нагатинский затон" до парка развлечений "Остров мечты".

Форсайт-сессии по программе "Мой район" проходят в столичных округах с 3 по 25 июня.

