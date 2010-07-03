Префект ЮАО открыл форсайт-сессию по программе "Мой район"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Префект ЮАО Москвы Алексей Челышев открыл форсайт-сессию по программе "Мой район".

"Программа сформирована по всем районам. Могу сказать, что все планы, которые намечены на 2019 год, выполняются", – цитирует главу округа Агентство "Москва".

По словам префекта, в этом году на юге столицы появится 20 новых парков. В округе также пройдут работы по благоустройству дворовых территорий. "Это все отражено в программе "Мой район", но далеко ее не исчерпывает", – подчеркнул Челышев.

Он уточнил, что до конца года планируют завершить мероприятия по реконструкции Дорожной улицы. "Работа идет полным ходом, в этом году будет выполнена", – пообещал префект. Большое внимание, по словам Челышева, в округе также уделяется строительству и реконструкции спортивных и культурных объектов.

В частности, префект рассказал о планах построить театр имени Олега Табакова у станции метро "Коломенская" в 2021 году. Среди ключевых спортивных объектов глава округа упомянул ФОКи в Зябликове и Чертанове. Помимо этого, отметил Челышев, в 2020 году завершатся строительство ФОКа для людей с ограниченными возможностями в Коломенском проезде и реконструкция ФОКа "Москворечье". "Вот эти объекты должны появиться в ближайшие годы на территории Южного административного округа", – подытожил префект.

Форсайт-сессии по программе "Мой район" проходят в столичных округах с 3 по 25 июня.

Накануне проблемы районов обсудили в рамках форсайт-сессии в СВАО. Жители округа выразили желание участвовать в обсуждении вопросов благоустройства своих районов уже на их первоначальной стадии. Форсайт-сессии также прошли в ЗелАО и ВАО.