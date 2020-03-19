Из 12 заболевших большинство вернулось из европейских стран

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве подтверждены еще 12 случаев коронавирусной инфекции. Детей среди заболевших нет, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В настоящий момент специалисты устанавливают полный круг близких контактов пациентов. Двое родных заболевших уже проходят лечение в больнице, еще один госпитализирован после выявления контактов пациентов. Девять человек находятся в режиме самоизоляции.

Отмечается, что зараженные коронавирусом прибыли в Москву следующими рейсами:

Рейс U6-800 Мюнхен – Москва 07.03.2020

Рейс SU-2329 Мюнхен – Москва 07.03.2020

Рейс SU 55 Санкт-Петербург – Москва 08.03.2020

Рейс S7 3720 Инсбрук – Москва 08.03.2020

Рейс SU 2487 Цюрих – Москва 08.03.2020

Рейс SU 2487 Цюрих – Москва 09.03.2020

Рейс SU-2514 Барселона – Москва 15.03.2020

вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103

В Оперштабе призвали тех, кто передвигался этими рейсами,, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медработники сами приедут для взятия проб на анализы и осмотра.

Всего в настоящий момент в Москве зафиксировано 98 случаев заражения коронавирусом. За все время наблюдений в России произошло 199 эпизодов инфицирования COVID-19.

В Москве продолжает действовать режим повышенной готовности, дополненный новыми мерами. Запрещается проведение массовых мероприятий, численность которых может превысить 50 человек. С 21 марта школьники Москвы и Подмосковья уйдут на каникулы до 12 апреля.

Прекратил работу и проект "Московское долголетие". Кроме того, москвичам старше 60 лет порекомендовали не посещать места массового скопления людей.

В мире количество заболевших превысило отметку 200 тысяч человек. Численность зараженных продолжает увеличиваться. Так, в Швейцарии к настоящему моменту зафиксировали 3888 случаев инфицирования.