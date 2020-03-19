Из 12 заболевших большинство вернулось из европейских стран

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве подтверждены еще 12 случаев коронавирусной инфекции. Детей среди заболевших нет, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В настоящий момент специалисты устанавливают полный круг близких контактов пациентов. Двое родных заболевших уже проходят лечение в больнице, еще один госпитализирован после выявления контактов пациентов. Девять человек находятся в режиме самоизоляции.
Отмечается, что зараженные коронавирусом прибыли в Москву следующими рейсами:
Всего в настоящий момент в Москве зафиксировано 98 случаев заражения коронавирусом. За все время наблюдений в России произошло 199 эпизодов инфицирования COVID-19.
В Москве продолжает действовать режим повышенной готовности, дополненный новыми мерами. Запрещается проведение массовых мероприятий, численность которых может превысить 50 человек. С 21 марта школьники Москвы и Подмосковья уйдут на каникулы до 12 апреля.
Прекратил работу и проект "Московское долголетие". Кроме того, москвичам старше 60 лет порекомендовали не посещать места массового скопления людей.
В мире количество заболевших превысило отметку 200 тысяч человек. Численность зараженных продолжает увеличиваться. Так, в Швейцарии к настоящему моменту зафиксировали 3888 случаев инфицирования.
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