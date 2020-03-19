Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии приблизилось к четырем тысячам человек

16:23
Фото: ТАСС/Zuma
В Швейцарии коронавирусом заразились 3 888 человек, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения.
У 3 488 пациентов диагноз подтвержден двумя лабораторными тестами. Жертвами COVID-2019 стали 33 человека. Таким образом, за сутки в стране выявили 860 случаев заражения и 12 смертей.
В России число заразившихся коронавирусом возросло до 199 человек. За последние сутки зарегистрировано 52 заболевших. На Москву приходится 12 новых пациентов, в Московской области их 5.
Под медицинским наблюдением в целом по стране за истекший период 2020 года находилось 62 541 человек. По состоянию на 18 марта под контролем – 22 178 человек.
19 марта в Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус. Отменяется, что у нее было множество хронических заболеваний. Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб. Это показали результаты паталогоанатомического исследования.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве посоветовал москвичам старше 60 лет временно не посещать места массового скопления людей. Пожилые люди находятся в непосредственной группе риска и особенно тяжело переносят осложнения, которые могут возникнуть при заражении коронавирусом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: