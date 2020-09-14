Москва находится на 20-м месте среди регионов РФ по числу новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,49 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю город находится на 20-м месте среди регионов РФ.
За сутки в столице подтвердили 696 новых пациентов с COVID-19. По информации Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, среднесуточный темп прироста в городе за две недели составляет 0,25%.
В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. 38,1% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 23,3% – от 46 до 65 лет, 19,7% – от 66 до 79 лет, 8,8% – старше 80 лет, 10,1% – дети.
За последние сутки в России подтвердили 5 509 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в России зарегистрировано 1 068 320 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком АО, Чукотском АО, Московской и Смоленской областях, Москве, Курской области, Чувашии, Тульской, Омской областях и Татарстане.
За весь период по России умерли 18 635 человек, выписаны 2 475 человек.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.
Минздрав РФ выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября.
Первые небольшие партии вакцины отгружены во все регионы. Доставка первых образцов ожидается до 14 сентября.
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