Жители Москвы соблюдают самоизоляцию в День Победы – Главконтроль

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Москвичи хорошо соблюдают режим самоизоляции 9 мая, на улицах города мало людей и спокойная обстановка, рассказал ТАСС начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
"На улицах города в целом спокойно. Москвичи соблюдают режим самоизоляции, что подтверждается также данными "Яндекса", – индекс самоизоляции составляет 3.6, что значительно выше вчерашнего показателя", – отметил он.
По словам Данчикова, День Победы в столице празднуют в кругу семьи, и это лучший подарок для наших ветеранов.
На майских праздниках в городе усилили патрулирование парков, скверов и особо охраняемых природных территорий. Все рекреационные и смотровые площадки в столице закрыты, на них установлены видеокамеры и также усилено патрулирование.
Москвичи смогут посмотреть праздничный салют в прямом эфире на mos.ru. Пиротехническое шоу в честь Дня Победы доступно онлайн. Наблюдать его можно будет с 22:00 до 22:10.
Прямую трансляцию запуска праздничного салюта в Парке Победы, на Воробьевых горах и над одной из башен делового центра "Москва-Сити" покажут также на страницах портала мэра и правительства столицы в соцсетях.
Ограничительные меры в городе продлены до 31 мая. Это распространяется на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. При этом с 12 мая в Москве возобновится работа предприятий промышленности и строительства.
Роспотребнадзор объяснил, что снимать ограничения будут поэтапно. На первом планируется разрешить прогулки с детьми при обязательном соблюдении максимальной дистанции от других детей и взрослых, а также занятия физкультурой и спортом на улице. На втором может быть ослаблен режим для детсадов, однако окончательное решение остается за главами субъектов и региональными санитарными врачами.
На третьем возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения на число посетителей и площади. Кроме того, откроются кафе, бары, рестораны, гостиницы, а также школы, колледжи и вузы.
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