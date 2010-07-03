Тюльпаны к 8 Марта будут дарить в 11 столичных парках

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В Международный женский день посетительницам 11 столичных парков подарят тюльпаны, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для них подготовят свыше 15 тысяч белых и розовых цветов. Больше всего тюльпанов достанется гостьям Воронцовского парка.

В некоторых парках женщин ожидают оригинальные поздравления. В саду "Эрмитаж" цветы будут вручать галантные кавалеры в изящных нарядах. Их можно увидеть около цветочной фотозоны в центральной части парка.

В "Сокольниках" тюльпаны будут вручать в нескольких местах. Рядом с эстрадой "Ротонда" получить цветы можно только после участия в музыкальной викторине. А на Фонтанной площади и у главного входа дарить тюльпаны будут всем желающим. На центральной площади Таганского парка цветами займутся мимы.

Дарить их будут также в Парке Горького, в "Филях", "Зарядье", Измайловском и Бабушкинском парках, в ландшафтном парке "Митино", Парке Победы на Поклонной горе.

Первые гости "Аптекарского огорода" в пятницу тоже получат тюльпаны. Первым 313 гостьям выставки "Репетиции весны" достанется в подарок по цветку – в честь 313-летия сада и Международного женского дня.

Праздничную программу к 8 Марта предлагают 18 городских парков. Посетительниц ждут концерты, квесты, мастер-классы, экскурсии.

Музеи тоже не остались в стороне. Для женщин вход в некоторые из них сделают бесплатным для женщин. Среди них Третьяковская галерея, Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО", Музей искусства народов Востока, культурный центр "Интеграция" имени Н.А. Островского, Музей кино, Музей Победы на Поклонной горе и другие.

Московская канатная дорога 8 Марта подарит женщинам скидку. При покупке билета им будет начисляться скидка 8 процентов.

В парках "Музеон" и "Зарядье" открылись выставки, на которых представлены портреты преуспевших в столичных бизнес-проектах предпринимательниц. По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, сегодня женщины входят в состав руководства почти 40 процентов городских компаний малого и среднего бизнеса.



