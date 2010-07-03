Названа цена на тюльпаны в столице в преддверии 8 Марта

В преддверии 8 Марта тюльпаны обойдутся в 35–100 рублей за цветок, в зависимости от сорта. Об этом Агентству "Москва" сообщила глава Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
По ее словам, к Международному женскому дню индивидуальные предприниматели выращивают много голландских и французских тюльпанов, которые отличаются длинным стеблем и большим бутоном.
Сафронова уточнила, что цена российских тюльпанов – 35–45 рублей за штуку, тогда как французские стоят вдвое дороже – 90–100 рублей. Голландские тюльпаны обойдутся примерно в 60–80 рублей за цветок, добавила флорист.
Сафронова также рекомендовала дарить тюльпаны, у которых слегка окрашен бутон. "Физиология этих цветов такова, что они пока стоят в воде в вазе, будут еще расти, вытягиваться, бутон будет набирать цвет и раскрываться", – рассказала она.
По мнению главы Ассоциации, вместо традиционных букетов, лучше выбрать композиции из луковичных растений в горшках. Как пояснила флорист, "такая цветущая полянка будет стоять долго и радовать". "Когда все отцветет, можно все эти луковицы отвести на любимую дачу и все там закопать, на следующий год эти цветы вас еще раз порадуют", – подчеркнула Сафронова.
Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать свежие цветы к 8 Марта. Лучше всего покупать полураскрытые живые цветы с эластичными лепестками, обратив особое внимание на стебель и бутон, посоветовали эксперты.
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