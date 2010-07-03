Выставка бизнес-леди открылась в столичном парке "Зарядье" к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В преддверии Международного женского дня (8 Марта) в парках "Музеон" и "Зарядье" открылись выставки, на которой представлены портреты преуспевших в столичных бизнес-проектах предпринимательниц.

"Сегодня женщины входят в состав руководства почти 40 процентов столичных компаний малого и среднего бизнеса", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, департамент всесторонне поддерживает москвичек в стремлении к самореализации.

"Москва гордится ими и ценит их вклад в развитие города. Именно поэтому мы запустили проект, которым рассчитываем вдохновить женщин на новые свершения", – приводит слова чиновника портал мэра и правительства Москвы.

На стендах в парках можно увидеть 18 портретов, на которых изображены женщины, преуспевшие в экспорте, индустрии красоты, семейном бизнесе и многих других направлениях.

Кроме того, в социальных сетях запустили эстафету историй о столичных бизнес-леди (#8MarchChallenge и #московскийпредприниматель).

Многие мужчины уже разместили в соцсетях истории о предпринимательницах, которые их вдохновляют и восхищают.

7 марта в 15:00 "Москва 24" онлайн покажет, какие цветы не стоит дарить даже теще и сколько роз обрадует жену. Корреспондент телеканала посетит самую горячую цветочную точку города и проведет эксперимент.