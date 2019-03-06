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Общество

6 марта, 17:11

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Зачем сотрудники ГИБДД из Уфы выложили ролик о "Дне без женщин"

"День без женщин": как уфимские полицейские поздравили россиянок с 8 Марта
общество авто дороги

В преддверии 8 Марта отдел ГИБДД по городу Уфе выложил у себя в социальных сетях неоднозначный ролик с названием "День без женщин". В 40-секундном видео показан перекресток, по которому на большой скорости по идеальным траекториям передвигаются автомобили, велосипедисты и пешеходы, не мешая друг другу и не создавая опасных ситуаций. Рассказываем, как российская общественность отреагировала на такое оригинальное поздравление с праздником весны от уфимской Госавтоинспекции .

Фото: vk.com/ufagibdd

Один день без

Пользователи Сети начали активно обсуждать видеоролик, который выложили у себя на странице уфимские дорожные полицейские с названием "День без женщин".

Странное поздравление к 8 Марта придумали в Уфе

К видео также подписали авторский комментарий о том, что "в преддверии самого замечательного весеннего праздника – это мечта каждого настоящего мужчины, и пусть это останется только мечтой".

"Берегите друг друга и соблюдайте все правила дорожного движения, даже если вы торопитесь удивить своих любимых женщин и сделать им подарки! Будьте внимательны и аккуратны!" – говорится в публикации в социальной сети. Многих пользователей такой ролик просто возмутил.

Одна из комментаторов видео утверждает, что "женщины, как и мужчины, хорошо водят, если только учились и трезвые". Другие пользователи считают, что это видео просто "монтаж", а некоторые увидели сходство с дорожным движением в азиатских странах.

В пресс-службе МВД по Республике Башкортостан пояснили, что сотрудники Госавтоинспекции не подразумевали ничего плохого и "не хотели никого обижать".

"Идея была в том, чтобы настроить мужчин в преддверии выходных дней быть внимательными и законопослушными на дороге, соблюдать в этот день и всегда правила дорожного движения", – пояснили в ведомстве. При этом полицейские не имеют отношения к созданию самого ролика, а лишь разместили его у себя на странице.

На дороге все равны

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова в разговоре с порталом Москва 24 заявила, что дорожная полиция не должна была так поступать, тем более накануне Международного женского дня.

Какая-то глупость вообще. Вместо того, чтобы дарить женщинам цветы, они ерундой занимаются.
Екатерина Лахова
председатель Союза женщин России

Фото: ТАСС/Павел Каравашкин/Интерпресс

Кадры на видео возмутили и зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксану Пушкину. Она заявила, что такое поздравление неактуально, поскольку ученые давно доказали, что женщины управляют машинами внимательнее и аккуратнее мужчин.

"Топорно. Неактуально. Обидно. Тем более что женщины всегда осторожнее. По результатам нескольких сотен исследовательских работ в различных странах мира, женщины еще внимательнее и намного лучше управляют транспортным средством, чем мужчины", – пояснила она РИА Новостям.

Основная особенность среднестатистической девушки за рулем – аккуратность на дороге.
Оксана Пушкина
депутат Госдумы

В свою очередь, вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов также раскритиковал ролик.

"Довольно странно, что полицейские назвали видео "День без женщин", так как если разбирать видео, то там большое количество нарушений ПДД: непропуск пешеходов на переходе, нарушение приоритетов движения и другие", – пояснил эксперт.

Лучше бы они сняли видео – один день без пьяных водителей.
Дмитрий Клевцов
вице-президент Федерации автовладельцев России

По его мнению, все на дороге должны быть равны, а количество ДТП не зависит от пола водителей.

"Даже по статистике количество ДТП не зависит от того, кто за рулем, – мужчина или женщина, есть причины гораздо важнее, в том числе состояние дорог", – добавил Клевцов.

Федотов Анатолий

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