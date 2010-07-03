В МВД объяснили идею ролика "День без женщин"

Уфимские инспекторы, снявшие к 8 Марта ролик "День без женщин", не хотели обидеть представительниц прекрасного пола, сообщает РИА Новости.
Как пояснили в МВД по Башкирии, идея была в том, чтобы напомнить мужчинам о соблюдении ПДД.
"Настроить мужчин в преддверии выходных дней быть внимательными и законопослушными на дороге", – рассказали в пресс-службе ведомства.
В Сети ролик появился 4 марта и уже успел вызвать общественный резонанс.
Кадры, где легковые автомобили, грузовики, велосипедисты и пешеходы пересекают перекресток без помощи светофоров, при этом не происходит ни одного ДТП, возмутили зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксану Пушкину. Она заявила, что такое поздравление неактуально, поскольку ученые давно доказали, что женщины управляют машинами внимательнее и аккуратнее мужчин.
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