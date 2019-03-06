Москва онлайн покажет, какие цветы не дарят даже теще и сколько роз обрадует жену

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Накануне Международного женского дня цветочные магазины переполнены не только цветами. Отчаянные мужчины всех возрастов ищут яркие, свежие и красивые букеты. 7 марта корреспондент Ярославна Зорькина посетит самую горячую цветочную точку города и проведет эксперимент. Во-первых, она выберет самый причудливый и дорогой букет и попытается найти ему покупателя. Во-вторых, она отважится подарить цветы первым встречным мужчинам и выяснит их реакцию на цветочный подарок. В-третьих, она узнает, сколько денег не скупятся тратить мужья на своих жен, какие цветы не дарят даже теще и какое максимальное число роз бывает в одном букете.

Трансляция начнется 7 марта в 15:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.