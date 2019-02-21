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10:46

Тюльпаны в подарок получат первые гости "Аптекарского огорода" 8 марта

город досуг

10:46

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

"Аптекарский огород" в честь Международного женского дня и своего дня рождения подарит по цветку первым 313 посетителям выставки тюльпанов, сообщила пресс-секретарь Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Ольга Архипова.

V выставка тюльпанов и других весенних растений "Репетиция весны" откроется 23 февраля и продлится до 10 марта.

"8 марта первые 313 гостей "Репетиции весны" получат в подарок по 1 прекрасному цветку – в честь 313-летия "Аптекарского огорода" и Международного женского дня", – отметила Архипова.

Также организаторы подготовили для посетителей выставки бесплатные мастер-классы по составлению букетов, лотерею, бонусы и цветочные подарки.

Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта и берет свое начало от движения за социальные и политические права женщин. В 1910 году немецкая активистка Клара Цеткин предложила учредить День солидарности с трудящимися женщинами, и ее предложение приняли.

В России Международный женский день признали праздничным в 1921 году, а в 1966 году он стал нерабочим днем. В этом году праздник выпадает на пятницу. Таким образом, у россиян будет три выходных – один праздничный и два календарных.

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город досуг

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