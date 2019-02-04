Посетители "Аптекарского огорода" увидят "Мозолистую" орхидею

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвела "Мозолистая" орхидея. Цветок распустился на фестивале орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима", говорится на сайте сада.

"Посетители могут увидеть редкое растение с эффектным цветком в одной из витрин в Пальмовой оранжерее", – говорится в сообщении.

Родиной цветка является Таиланд, Лаос, Камбоджа и Вьетнам. В природе орхидея цветет поздней весной и в начале лета.

Фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима" продлится до весны.

Ранее сообщалось, что "Аптекарский огород" будет работать дольше перед Днем влюбленных. Вечером среди различных растений и деревьев, представленных в саду, будет играть музыка.