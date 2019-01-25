"Аптекарский огород" будет работать дольше перед Днем влюбленных

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Время работы ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" будет продлено в начале февраля. Об этом сообщила пресс-служба сада.

"В преддверии Дня всех влюбленных с 1 февраля тропики в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" будут открыты до часу ночи впервые в более чем 312-летней истории – с четверга до субботы включительно", – сказано в сообщении.

Также вечером среди различных растений и деревьев, представленных в саду, будет играть музыка. Также в пресс-службе "Аптекарского огорода" напомнили, что фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима" продлится до весны.

Ранее сообщалось, что на фестивале "Тропическая зима" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" созрел урожай папайи. Пресс-секретарь сада Ольга Архипова пригласила москвичей прийти полюбоваться экзотическим деревом с 10–15 плодами в Викторной оранжерее.