Продажу алкоголя в Москве ограничат 8 марта

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В Москве ограничат продажу спиртных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков в стеклянной таре в местах массовых мероприятий с 8 по 10 марта. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В департаменте добавили, что в настоящий момент владельцам торговых точек, располагающихся вблизи мест скопления людей, рассылаются рекомендации.

Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта и берет свое начало от движения за социальные и политические права женщин. В 1910 году немецкая активистка Клара Цеткин предложила учредить День солидарности с трудящимися женщинами, и ее предложение приняли. В России Международный женский день признали праздничным в 1921 году, а в 1966 году он нерабочим днем.

В этом году праздник выпадает на пятницу. Таким образом, у россиян будет три выходных – один праздничный и два календарных.