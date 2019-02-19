Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:31

Продажу алкоголя в Москве ограничат 8 марта

общество

11:31

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/blinow61

В Москве ограничат продажу спиртных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков в стеклянной таре в местах массовых мероприятий с 8 по 10 марта. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В департаменте добавили, что в настоящий момент владельцам торговых точек, располагающихся вблизи мест скопления людей, рассылаются рекомендации.

Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта и берет свое начало от движения за социальные и политические права женщин. В 1910 году немецкая активистка Клара Цеткин предложила учредить День солидарности с трудящимися женщинами, и ее предложение приняли. В России Международный женский день признали праздничным в 1921 году, а в 1966 году он нерабочим днем.

В этом году праздник выпадает на пятницу. Таким образом, у россиян будет три выходных – один праздничный и два календарных.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика