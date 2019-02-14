Роструд напомнил о выходных в честь 8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
В Роструде напомнили, что у россиян в этом году будет три выходных дня подряд из-за празднования 8 марта.
"8 марта, приходящийся в этом году на пятницу, является нерабочим праздничным днем. 9 и 10 марта – календарные выходные дни. Таким образом, в связи с празднованием Международного женского дня россияне будут отдыхать три дня подряд", – цитирует "Интерфакс" заместителя главы ведомства Ивана Шкловца.
Специалист также добавил, что четверг, 7 марта, будет короче на один час.
Дополнительный выходной день, образующийся из-за Дня защитника Отечества 23 февраля, переносится на 10 мая. Таким образом, к майским праздникам добавляется еще один выходной день – каникулы продлятся с 9 мая по воскресенье, 12 мая, включительно.
В Госдуме предложили разрешить использовать дни новогодних каникул в любое время. Инициативу выдвинул зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. По его мнению, так можно избежать сложностей адаптации к рабочему графику после долгого отдыха.
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