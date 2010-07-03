Выставка животных-рекордсменов пройдет на ВДНХ в День города

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
На ВДНХ 7 и 8 сентября пройдет выставка животных-рекордсменов, на которой все желающие смогут увидеть кроликов, коз, баранов, лошадей, корову симментальской породы, абердин-ангусского быка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
"Например, в Останкинском парке на Щелкановской аллее москвичи и гости города смогут увидеть животных-рекордсменов, которых в советское время привозили на Всесоюзную выставку из разных республик СССР", – сказал собеседник агентства.
Как уточняется, 55 животных 41 породы привезут на ВДНХ современные заводчики из Липецкой области и Подмосковья.
"Как и в советские времена, современные заводчики представят животных-рекордсменов. Нубийские козы из Можайска – победительницы Всероссийских выставок. Эта порода является наиболее древней из одомашненных", – говорится в сообщении.
Отмечается, что история Нубийских коз насчитывает почти 10 тысяч лет.
"Гости также увидят кроликов породы "бабочка", "баран", "рекс", "белый великан", лошадей "фриз", "терская и орлово-владимирская помесь", "шайр", "шетлендский пони" и много других животных необычных пород" – сообщили в пресс-службе оргкомитета.
Про каждую из пород посетителям расскажет специалист. Выставка открывается в 10:00.
7 и 8 сентября на ВДНХ пройдут многочисленные праздничные мероприятия по случаю Дня города – гостей ждут спектакли, концерты, мастер-классы и викторины, а также гастрономический фестиваль.
Темой праздничной программы выбрали "ВДНХ: прошлое, настоящее, будущее". Перед аркой главного входа и на Центральной аллее появятся арт-объекты и тантамарески в виде популярных игрушек, также на Центральной аллее обустроят сцену с интерактивным экраном.
В праздничные дни в Зеленом театре на ВДНХ состоится двухдневный гала-концерт фестиваля духовых оркестров. Концерт в театре станет завершающей частью V юбилейного сезона фестиваля духовых оркестров. Гости услышат джазовые импровизации, классику, аранжировки эстрадных композиций и кавер-версии известных хитов.
Всего 7 и 8 сентября город украсит более 2,8 тысячи конструкций. Состоится более 100 различных активностей, в которых примут участие свыше 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.
В конце праздника над Москвой прогремит традиционный салют. Красочные залпы можно будет увидеть с 33 площадок, большая часть которых находится в парках. Представления начнутся 7 сентября в 21:00 и продлятся не менее пяти минут.
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