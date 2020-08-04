Слухи о продаже базы данных онлайн-голосования является вымыслом

Фото: depositphotos/REDPIXEL

Власти Москвы опровергли информацию о связи очередной базы данных в даркнете с прошедшим ранее онлайн-голосованием по поправкам в Конституцию РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко.

Ранее в СМИ появилась информация о продаже обезличенных номеров паспортов. Сообщалось, что они принадлежат лицам, которые принимали участие в электронном голосовании по изменениям в основной закон РФ.

Костырко сообщил, что предоставленные данные в даркнете принадлежат индивидуальному предпринимателю из Подмосковья. В связи с этим, по его словам, он никак не мог попасть в базу данных участников электронного голосования.

"Такого гражданина не могло быть в реестре электронных избирателей, потому что в онлайн-голосовании принимали участие только жители Москвы и Нижегородской области", – сообщил Костырко.

До этого в СМИ фигурировала информация о появлении в Сети архива с обезличенными номерами и сериями паспортов. Отмечалось, что они также принадлежали участникам электронного голосования. Костырко опроверг эту информацию, сообщив о технической невозможности восстановления реестра голосовавших по имеющейся базе данных.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ состоялось с 25 июня по 1 июля. До 30 июня жители Москвы и Нижегородской области имели возможность совершить волеизъявление дистанционно.

Итоговая явка на электронное голосование составила 93%, общая явка по Москве – 55,93%. За поправки в Конституцию РФ проголосовали 77,92% участников, против – 21,27%. 4 июля изменения в основной закон вступили в силу.