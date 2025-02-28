Bloomberg: инвесторы ищут способы купить российские акции после переговоров РФ и США

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Международные инвесторы ищут способы обойти антироссийские санкции и купить российские акции после переговоров РФ и США. Об этом сообщает Bloomberg.

Российские активы привлекают внимание хедж-фондов, семейных офисов и частных инвесторов, рассказал партнер американской юридической компании Morgan, Lewis&Bockius Григорий Мариничев. По его словам, организации стремятся занять места в потенциально перспективном бизнесе, однако пока они могут только наблюдать за новостями.

Издание утверждает, что инвесторы покупают любые акции, которые хотя бы немного относятся к России. В феврале на Гонконгской фондовой бирже стоимость активов "Русала" увеличилась на 75%.

Акции Raiffeisen и OTP Bank, зарегистрированных в Австрии и Венгрии, выросли в цене на 35% и 11% соответственно. При этом Raiffeisen имеет дочернюю компанию в России, а OTP Bank продолжает свою деятельность в стране, уточнили в материале.

Однако некоторые эксперты сомневаются в целесообразности инвестиций в Россию, ссылаясь на серьезные санкции от западных стран. По мнению аналитиков из Центра анализа европейской политики, прежде чем инвесторы смогут свободно вкладывать средства в российскую экономику, может пройти немало времени.

Переговоры между РФ и США прошли 18 февраля в Саудовской Аравии. По их итогам стороны договорились учитывать интересы друг друга и восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств.

Второй этап состоялся 27 февраля в Стамбуле. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что в результате встречи страны поймут, насколько быстро и эффективно они смогут продвигаться в решении вопроса, связанного с восстановлением работы посольств двух стран.

Между тем президент США Дональд Трамп продлил на год ряд санкций, введенных ранее против России из-за ситуации на Украине. СМИ ранее писали, что Штаты могут снять санкции с России в скором времени, и сам Трамп допускал такую возможность. Однако снятие санкций, по его словам, может произойти "в будущем" – на текущем этапе переговоров это не обсуждается.

Тем временем Евросоюз разрабатывает 17-й пакет ограничений в отношении России. О таких планах после введения 16-го пакета сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.