Эксперт связал взлет доллара выше 93 рублей с терактом в "Крокус Сити Холле"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На торгах Мосбиржи 25 марта курс доллара превысил 93 рубля. Аналитик одной из инвестиционных компаний Денис Буйволов в беседе с "Газетой.ру", связал это с терактом в "Крокус Сити Холле".

По словам эксперта, часть инвесторов предпочла усилить валютные позиции на фоне происшествия.

"Сейчас рубль уже пытается отыгрывать потери. Эмоции на рынке постепенно стабилизируются", – прокомментировал Буйволов.

Аналитик добавил, что на текущей неделе рубль получает пиковую поддержку со стороны налогового периода. По его словам, к падению доллара до 91–92 рублей приведут высокая ключевая ставка на уровне 16%, меры валютного контроля и интервенции регулятора.

Уточняется, что по данным Мосбиржи на 12:26 по московском времени, доллар стоит 92,9 рубля. Впервые с 18 марта американская валюта поднялась на торгах до 93,05 рубля. Первые сообщения о теракте появились после 20:00 по московском времени 22 марта, когда торги на уже завершились.

Ранее экономист Денис Перепелица спрогнозировал сильные колебания курса рубля в марте. По его словам, доллар будет торговаться от 85 до 92 рублей.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные люди с оружием ворвались в помещения, когда посетители занимали свои места перед концертом группы "Пикник". Они открыли огонь, а потом подожгли помещения и скрылись с места происшествия.

23 марта подозреваемых в совершении теракта задержали на территории Брянской области, когда они двигались в сторону границы с Украиной. Басманный суд Москвы арестовал и направил их в СИЗО.

В настоящее время известно о 137 погибших, еще 182 – пострадали. В больницах продолжают оставаться еще 76 человек.