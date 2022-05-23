В СФ предлагают продавать бизнесу землю за 25% от ее стоимости с условием импортозамещения

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал проект постановления правительства, согласно которому инвесторам можно будет продавать без проведения торгов земельные участки за 25% от их кадастровой стоимости, если там будет развернута деятельность по импортозамещению. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.
Как отмечает Кутепов, в условиях санкций против России вопросы поддержки российских предприятий становятся особенно актуальными. Помимо этого, по его словам, предлагаемые изменения позволят предприятиям оптимизировать затраты, расширить производственную деятельность, сохранить рабочие места, а также сократить сроки окупаемости инвестиционных проектов.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о внесении в кабмин проекта, который предполагает субсидирование части процентной ставки по кредиту для импортеров наиболее приоритетных товаров для России. Мантуров подчеркнул, что новая программа господдержки нацелена на поддержку компаний, заинтересованных в поставке импортных компонентов, сырья, комплектующих, которые сегодня используются в производственном процессе.
Кроме того, Москва начала сбор заявок от компаний на участие в программе поддержки работников и работодателей в условиях санкций. Прошедшие отбор работодатели смогут получить гранты в форме субсидий. В программу поддержки входит организация временных и общественных работ, профессиональное обучение и дополнительное образование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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