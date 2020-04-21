Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Цена майских фьючерсов американской нефти марки WTI на бирже NYMEX вновь упала ниже нуля, сообщает РИА Новости. Они подешевели до минус 0,3 доллара за баррель.
Накануне цена майских фьючерсов на WTI на бирже NYMEX обвалилась на 300%, до минус 37,63 доллара за баррель.
Ранее гендиректор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов сообщил, что нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток. Компании получают чистый убыток около 2,3 тысячи рублей на тонну бензина АИ-92, цена которого упала на 11 процентов, или 4,2 тысячи рублей.
20 апреля стоимость WTI впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель.
Июньский фьючерс нефти марки Brent опускался до 25,38 доллара за баррель. Цена российской Urals составила минус два доллара за баррель.
Это произошло из-за того, что продавцы старались избавиться от лишней нефти в условиях заполненности хранилищ.
В марте Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. Из-за этого в нефтяной отрасли возник кризис.
В результате ситуация привела к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.
Страны ОПЕК+ согласовали новую сделку 10 апреля. В ней участвуют 23 государства – страны ОПЕК и государства, не входящие в организацию.
Стоимость российской нефти упала до отрицательных значений
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