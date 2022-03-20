Во Франции спрогнозировали глобальные последствия спецоперации на Украине – СМИ

Фото: URA.RU/EDUARD KORNIYENKO

Ситуация на Украине замедлит восстановление мировой экономики, которая и так была ослаблена после пандемии, и может навсегда изменить ее. Так считает французское издание Le Monde.

Газета пишет, что по прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рост мирового ВВП сократится на 1 процентный пункт, а инфляция вырастет на 2,5 процентных пункта. Старший экономист ОЭСР Лоренс Бун обратил внимание на то, что этот кризис уже проявляется в виде роста цен на энергоресурсы, продукты питания и отдельные металлы.

Еще в декабре организация предсказывала, что рост мировой экономики по итогам 2022 года составит 4,5%. В марте ОЭСР должна была опубликовать новые прогнозы, однако решила отменить намеченную публикацию, поскольку факторы неопределенности усилились.

Также газета процитировала Международный валютный фонд, которы считает, что российская специальная военная операция на Украине может обернуться для мировой экономики долгоиграющими последствиями.

"В более долгосрочной перспективе этот конфликт может фундаментальным образом изменить мировой экономический и геополитический порядок – если изменятся условия торговли энергоресурсами, будут перестроены цепочки поставок, разделятся платежные сети и страны пересмотрят состав своих золотовалютных резервов", – цитирует Le Monde МВФ.

Ранее начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин рассказал, что американский доллар постепенно перестает быть основной валютой на планете. По его словам, такие глобальные организации, как Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация теряют свою значимость.

Инвестстратег также напомнил, что еще семь лет назад Китай начал активно продвигать свою валюту, что вынудило МВФ включить юань в корзину ключевых валют. Впоследствии большинство стран увеличили долю юаня в своих резервах, снижая долю доллара.

Аналитик добавил, что Россия и ряд других государств создают альтернативные платежные системы, сокращая долю расчетов в долларах.

До этого экономист Хенрик Мюллер поделился мнением, что доллар может потерять позиции главной мировой валюты. По его словам, в будущем американской валюты заставляют сомневаться сразу три фактора, в том числе инфляция. Специалист напомнил, что рост цен в США составил 8%, теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий ФРС. Также негативно на долларе могут сказаться антироссийские санкции.