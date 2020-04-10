ЦБ понизил курс доллара до 73,75 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк понизил официальный курс доллара до 73,75 рубля. Это следует из данных Банка России.

Таким образом, доллар опустился на 85,35 копейки по сравнению с предыдущим значением. Официальный курс евро снижен на 35,24 копейки, до 80,73 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 62,8 копейки, составив 76,89 рубля.

Ранее независимый эксперт по личным инвестициям Алена Лапицкая сообщила, что ситуация с рублем по-прежнему остается негативной. Среди факторов, повлиявших на скачки курсов валют, аналитики называют ситуацию с коронавирусной инфекцией, а также срыв сделки ОПЕК+.

В марте участники картеля не пришли к договоренности в отношении сокращения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года.

Совладелец "Лукойла" Леонид Федун назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его прогнозам, Россия будет терять каждый день от 100 до 150 миллионов долларов.

Владимир Путин заявил, что Россия может сократить добычу нефти в объеме порядка 10 миллионов баррелей в сутки, но этот процесс должен быть "партнерским".

Он также высказал мнение о том, что Эр-Рияд пытается избавиться от конкурентов, специализирующихся на сланцевой нефтедобыче. Президент РФ подчеркнул, что для этого необходимо снижение цены на черное золото ниже отметки в 40 долларов за баррель.

