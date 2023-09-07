Гендиректор Glenfield рассказал о плюсах акции "Миллион призов" для компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акция "Миллион призов" даст участвующим в ней компаниям возможность повысить узнаваемость бренда и стимулировать торговлю в городе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора компании Glenfield Александра Суцепина.

"Нам очень лестно участвовать в такой программе, которую организовали в Москве. Потому что мы выходим на уровень столицы, о нас узнают больше клиентов, больше клиентов к нам приходят, и это стимулирует торговлю. В этом плане бизнес Москвы делает замечательное дело, организуя такую акцию", – заявил он.

Суцепин добавил, что участие в электронном голосовании поможет горожанам не только в удобном формате выразить свою позицию, но и будет помогать повышению цифровой грамотности.

Москвичи, которые на выборах с 8 по 10 сентября проголосуют в дистанционном формате или с использованием терминала на избирательном участке, получат возможность стать участником акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов".

Победители получат 1 тысячу, 3 тысячи или 5 тысяч баллов. Их можно обменять в магазинах, ресторанах, кафе, музеях, театрах, а также перевести на благотворительность. Розыгрыши состоятся 9, 10 и 11 сентября. В общей сложности предполагается 2,3 миллиона призов. О выигрыше участники узнают через СМС-сообщение.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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