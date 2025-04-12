Новые выбросы мазута зафиксированы на участке береговой линии в Анапе

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб - Краснодарский край"

Новые выбросы нефтепродуктов выявлены после шторма на одном участке береговой линии в Анапе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

Мазут был обнаружен утром 12 апреля возле устья реки Можепсин. Сейчас специалисты убирают нефтепродукты с береговой линии.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом после крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Инцидент произошел в Керченском проливе в конце 2024 года.

По словам главы Минтранса Романа Старовойта, причиной крушения танкеров стало невыполнение капитанами и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива.

Суммарный ущерб экологии от ЧП составил 84,9 миллиарда рублей. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что вода и пляжи в Севастополе и других поселениях сейчас безопасна для купания, а незначительные выбросы мазута не повлияют на курортный сезон в Крыму.

