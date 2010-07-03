Фестиваль "Московская Масленица" стартовал в столице

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В первый день весны в столице стартовал гастрономический фестиваль "Московская Масленица". Гостей праздника ждут более 50 бесплатных экскурсий и свыше полутора тысяч мастер-классов, спектакли кукольных театров и большая концертная программа.

О старте фестиваля сообщил на своей странице в Twitter Сергей Собянин.

"С сегодняшнего дня по 10 марта встречаем весну с фестивалем "Московская Масленица". По всей столице будут идти фольклорные концерты, спектакли проекта "Золотая маска" в городе", бесплатные экскурсии и выпекаться горы вкуснейших блинов", – написал мэр.

В первые дни фестиваля "Московская Масленица" все желающие смогут поиграть во фрисби блинами. Об этом рассказали в оргкомитете "Московских сезонов".

Организаторы пригласили москвичей на "спектакли по мотивам любимых сказок и зажигательные выступления музыкальных коллективов". Юных гостей научат печь блины и пироги на кулинарных мастер-классах, а взрослые освоят рецепты из старинных поваренных книг и послушают интерактивные гастрономические лекции.

Сотни мастер-классов по приготовлению блинов открываются уже в первый день фестиваля – 1 марта. На Митинской улице будут готовить блины со сливками "по-царски", а на Профсоюзной – шоколадные роллы из блинчиков со сливочным сыром. Блинный пир продолжится и в субботу, 2 марта. В этот день на бульваре Дмитрия Донского можно будет попробовать крымские блины с гречкой и грибами, а на Профсоюзной – оригинальные тыквенно-лимонные блины.

Помимо кулинарных, для посетителей подготовили и творческие мастер-классы. Так, на Новопесчаной улице покажут, как украсить поднос в стиле хохломской росписи, а на Ореховом бульваре будут расписывать деревянные сувениры.

Кроме того, передает Агентство "Москва", в Масленичном городке на Манежной площади познакомят с историей масленичных традиций, чая и чаепитий, московских трактиров. На переходе от Манежной площади к площади Революции проведут активные игры и народные забавы: хороводы, бои мешками и даже "забеги великанов". "А еще на этой площадке установлены качели и интерактивные игровые объекты – например, силомер "закати блин" и "русская печь", в которую надо попасть блинчиком-фрисби", – отметили в оргкомитете.

Фестиваль "Московская Масленица" проходит на 23 площадках города с 1 по 10 марта. 15 из этих площадок работают в центре и округах, а еще восемь – в столичных парках.

В дни праздника перед посетителями выступят около 350 творческих коллективов. Юных москвичей порадуют кукольные спектакли "Аленький цветочек", "Колобок", "Жили-были" и "Горшок-теремок". В программу также вошли концерты, мастер-классы и бесплатные экскурсии.

Гурманам на площадках фестиваля предложат фермерские продукты из 20 регионов России. Там можно попробовать более 70 видов сыров, свыше 30 видов чая, 30 видов мясных деликатесов, а также более 40 видов рыбы и морепродуктов. А главное – на фестивале угостят 200 видами блинов со всего света.