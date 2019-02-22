В Москве проведут бесплатные экскурсии на Масленицу

В рамках фестиваля "Московская Масленица" в Москве проведут более 50 бесплатных экскурсий. Основную их часть составят самые популярные прогулки проекта "Гуляем по Москве", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Экскурсии будут проводиться с 23 февраля по 10 марта. Участники неспешных прогулок познакомятся с Москвой Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и Сергея Есенина, смогут увидеть памятные места города, связанные с певцом Федором Шаляпиным и театральным деятелем Сергеем Дягилевым.
Посвященные истории и архитектуре старых московских улиц пешеходные прогулки позволят по-новому взглянуть на знакомые с детства – Тверскую, Кропоткинскую, Шаболовку, Волхонку, Остоженку и Арбат.
По времени каждая экскурсия будет длиться от полутора до двух часов. В одну группу смогут войти до 60 человек.
Желающим участвовать следует зарегистрироваться на сайте проекта. Там и на сайте "Московских сезонов" можно ознакомиться с подробным расписанием.
Фестиваль "Московская Масленица" будет проходить в столице с 1 по 10 марта. На 15 площадках города будут организованы уличные спектакли, концерты, творческие занятия, игры и многое другое.
В прошлом году гостями "Московской Масленицы" стали более 4,75 миллиона человек. Они купили около 250 тысяч блинов и посетили порядка трех тысяч мероприятий.
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