Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:27

В Москве проведут бесплатные экскурсии на Масленицу

город праздники

07:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках фестиваля "Московская Масленица" в Москве проведут более 50 бесплатных экскурсий. Основную их часть составят самые популярные прогулки проекта "Гуляем по Москве", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Экскурсии будут проводиться с 23 февраля по 10 марта. Участники неспешных прогулок познакомятся с Москвой Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и Сергея Есенина, смогут увидеть памятные места города, связанные с певцом Федором Шаляпиным и театральным деятелем Сергеем Дягилевым.

Посвященные истории и архитектуре старых московских улиц пешеходные прогулки позволят по-новому взглянуть на знакомые с детства – Тверскую, Кропоткинскую, Шаболовку, Волхонку, Остоженку и Арбат.

По времени каждая экскурсия будет длиться от полутора до двух часов. В одну группу смогут войти до 60 человек.

Желающим участвовать следует зарегистрироваться на сайте проекта. Там и на сайте "Московских сезонов" можно ознакомиться с подробным расписанием.

Фестиваль "Московская Масленица" будет проходить в столице с 1 по 10 марта. На 15 площадках города будут организованы уличные спектакли, концерты, творческие занятия, игры и многое другое.

В прошлом году гостями "Московской Масленицы" стали более 4,75 миллиона человек. Они купили около 250 тысяч блинов и посетили порядка трех тысяч мероприятий.

город праздники

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика