Более 350 спектаклей покажут гостям "Московской Масленицы"

Более 200 спектаклей и 150 концертов пройдут на фестивале "Московская Масленица" с 1 по 10 марта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Представления покажут на сценах, расположенных на 15 площадках: площади Революции и Тверской площади, улицах Профсоюзной, Городецкой, Ярцевской, Новопесчаной, Хачатуряна и Митинской, на бульваре Дмитрия Донского и Ореховом бульваре, на площади Славы, а также на площади Юности в Зеленограде и Сиреневом бульваре в Троицке.
Для гостей подготовили костюмированные шоу, выступления фольклорных коллективов и интерактивные постановки с участием героев любимых сказок. Ознакомиться с расписанием можно здесь.
В 2018 году гостями фестиваля "Московская Масленица" стали более 4,75 миллиона человек. Они купили около 250 тысяч блинов и посетили порядка трех тысяч мероприятий.
В этом году в рамках фестиваля в Москве проведут более 50 бесплатных экскурсий. Основную их часть составят самые популярные прогулки проекта "Гуляем по Москве". Экскурсии будут проводиться с 23 февраля по 10 марта. Участники неспешных прогулок познакомятся с Москвой Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и Сергея Есенина, смогут увидеть памятные места города, связанные с певцом Федором Шаляпиным и театральным деятелем Сергеем Дягилевым.
Посвященные истории и архитектуре старых московских улиц пешеходные прогулки позволят по-новому взглянуть на знакомые с детства Тверскую, Кропоткинскую, Шаболовку, Волхонку, Остоженку и Арбат. По времени каждая экскурсия будет длиться от полутора до двух часов. В одну группу смогут войти до 60 человек.
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