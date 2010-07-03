Китайские туристы приготовят блины по рецепту XVI века на "Московской Масленице"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Китайских туристов на фестивале "Московская Масленица" научат печь блины по рецепту XVI века. Мастер-класс проведет повар, автор книг и знаток китайской кухни Дмитрий Журавлев, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на организаторов мероприятия.

Блины "варенцы" и "сырники с сыром" по рецепту из "Домостроя" испекут на Тверской площади 3 марта. Встреча начнется в 19:00 в павильоне "Кухня". Процесс готовки будет сопровождаться беседами о кулинарных традициях, быте и повседневной жизни на Руси. Вход свободный.

"Вместе с Дмитрием Журавлевым о традициях расскажет Фан Фэй, редактор-переводчик с русского языка, основатель подкаста и сообщества "Серый Мокко", которое уже пять лет объединяет носителей китайского языка из разных стран, увлекающихся русским языком и культурой", – отметили в оргкомитете.

Фестиваль "Московская масленица" пройдет с 1 по 10 марта, охватит 23 площадки. В центре и округах Москвы откроются 15 площадок, остальные расположатся в парках. Гостей фестиваля угостят блинами, приготовленными по старинным и современным рецептам.

На "Московской масленице" испекут блинчики по оригинальным рецептам

Фестиваль не только познакомит горожан с новыми вкусами, но и даст возможность освоить необычные рецепты. Всего на площадках будут работать 11 кулинарных школ. Бесплатные занятия ждут детей в павильонах на площадях Революции и Славы, на улицах Профсоюзная, Городецкая, Ярцевская, Хачатуряна и Митинская, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, в Зеленограде и в Троицке. Участниками раскроют секреты приготовления блинных тортов и роллов, а также полосатых блинов. Еще специалисты покажут, как делать блины с припеком, бездрожжевые блины и блинный пирог с овощами.

Кроме того, гостей фестиваля научат работать на гончарном круге, делать соломенных кукол, помогут освоить азы жостовской росписи. Также в программе – спектакли для детей и взрослых, выступления музыкальных коллективов.