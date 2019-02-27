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16:22

Более 200 декоративных конструкций украсят Москву на Масленицу

досуг фестивали праздники

16:22

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Более 200 декоративных конструкций украсят столицу в дни празднования Масленицы. Об этом сообщила представитель городского департамента ЖКХ Виктория Боткова.

По ее словам, некоторые декоративные конструкции были установлены ранее, а к Масленице они получат новое оформление. В качестве примера Боткова привела световой шатер, который остался на Лубянской площади от новогодней композиции. Его решили дополнить "атласными лентами общей протяженностью 20 километров и светодиодными гирляндами протяженностью девять километров", рассказала представитель ведомства. "Интересным акцентом также станут традиционные для Масленицы фигуры солнца", – цитирует Боткову Агентство "Москва".

Как сказано в материалах пресс-службы Объединенной энергетической компании (ОЭК), особое внимание уделят оформлению столичных парков. Там появятся тематические световые украшения: самовары, чайные сервизы, скоморохи, блины и другие символы Масленицы. В парках также оборудуют специальные зоны для селфи.

"Московская Масленица" пройдет с 1 по 10 марта на 23 площадках. 15 из них будут работать в центре и округах города, а остальные восемь – в столичных парках.

Перед гостями праздника выступят около 350 творческих коллективов. Пять спектаклей кукольных театров из разных регионов покажут в рамках проекта "Золотая Маска". Юных москвичей порадуют постановки "Аленький цветочек", "Колобок", "Жили-были" и "Горшок-теремок". В программу также вошли концерты, мастер-классы и бесплатные экскурсии.

Кроме того, на площадках фестиваля представят фермерские продукты из 20 регионов России. Посетители смогут попробовать более 70 видов сыров, свыше 30 видов чая, 30 видов мясных деликатесов, а также более 40 видов рыбы и морепродуктов. Однако в центре внимания гурманов будет главное масленичное лакомство: на фестивале угостят 200 видами блинов со всего света.

На "Московской Масленице" обещают гору блинов и сотни развлечений

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