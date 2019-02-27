Более 200 декоративных конструкций украсят Москву на Масленицу

Более 200 декоративных конструкций украсят столицу в дни празднования Масленицы. Об этом сообщила представитель городского департамента ЖКХ Виктория Боткова.
По ее словам, некоторые декоративные конструкции были установлены ранее, а к Масленице они получат новое оформление. В качестве примера Боткова привела световой шатер, который остался на Лубянской площади от новогодней композиции. Его решили дополнить "атласными лентами общей протяженностью 20 километров и светодиодными гирляндами протяженностью девять километров", рассказала представитель ведомства. "Интересным акцентом также станут традиционные для Масленицы фигуры солнца", – цитирует Боткову Агентство "Москва".
Как сказано в материалах пресс-службы Объединенной энергетической компании (ОЭК), особое внимание уделят оформлению столичных парков. Там появятся тематические световые украшения: самовары, чайные сервизы, скоморохи, блины и другие символы Масленицы. В парках также оборудуют специальные зоны для селфи.
"Московская Масленица" пройдет с 1 по 10 марта на 23 площадках. 15 из них будут работать в центре и округах города, а остальные восемь – в столичных парках.
Перед гостями праздника выступят около 350 творческих коллективов. Пять спектаклей кукольных театров из разных регионов покажут в рамках проекта "Золотая Маска". Юных москвичей порадуют постановки "Аленький цветочек", "Колобок", "Жили-были" и "Горшок-теремок". В программу также вошли концерты, мастер-классы и бесплатные экскурсии.
Кроме того, на площадках фестиваля представят фермерские продукты из 20 регионов России. Посетители смогут попробовать более 70 видов сыров, свыше 30 видов чая, 30 видов мясных деликатесов, а также более 40 видов рыбы и морепродуктов. Однако в центре внимания гурманов будет главное масленичное лакомство: на фестивале угостят 200 видами блинов со всего света.
На "Московской Масленице" обещают гору блинов и сотни развлечений
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.