"Московская Масленица" накормит 200 видами блинов со всего света

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Около 210 видов блинов, приготовленных по старинным и современным рецептам, смогут попробовать гости фестиваля "Московская Масленица". Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Главным угощением на фестивале станут, конечно же, блины. Их мастера-пекари испекут более 210 видов (более 60 разновидностей блинов со 150 вариантами начинки и топпингов)", – рассказали в оргкомитете, передает Агентство "Москва".

На площади Революции впервые на фестивале приготовят катаеф – это традиционные арабские блинчики с начинкой. Там же гостям предложат шведские картофельные блинчики рагмурк, скандинавские картофельные блины-лепешки лефсе, немецкие блины пфанкухен, толстые белорусские блины с начинкой – чачохи.

На десерт можно будет выбрать блины из черемуховой муки с облепиховым курдом и сгущенкой, блины из кедровой муки с орешками и медом, кукурузные блины с творогом и вишней, мятные панкейки с шоколадной крошкой или оладьи с бананами и медовым маслом.

На Манежной площади для гостей фестиваля испекут оладьи-карри, бургер-блины, шпинатные и свекольные оладьи, блины с моцареллой, томатами и соусом песто, блины с рикоттой и шпинатом, блины с маскарпоне и соусом из лесных ягод и блины с мороженым и печеньем. На улице Новопесчаная гостям предложат чешские скрученные в трубочку блины палачинке.

На площади Славы можно будет попробовать розовый блин с клубничным вареньем с базиликом, голубой блин с апельсиновым джемом, ванильной сметаной и шоколадной крошкой, черный блин с красной рыбой или желтый тыквенный блин.

Ранее Сергей Собянин призвал горожан встречать весну на 23 площадках фестиваля "Московская масленица". Об этом мэр столицы написал на своей странице "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что мероприятия пройдут с 1 по 10 марта. 15 площадок откроются в центре и округах Москвы, а остальные восемь – в парках. Посетителей фестиваля угостят блинами, приготовленными по старинным и современным авторским рецептам, а также фермерскими продуктами со всей страны.

Всего в масленичной торговой программе свою лучшую продукцию представят производители и фермеры из 20 регионов России. А в ресторанных шале горожане попробуют свыше 50 видов горячих блюд из мяса и рыбы.

Тем временем на Манежной площади всех желающих познакомят с рецептами блюд дореволюционной кухни.