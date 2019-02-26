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13:21

Фестиваль "Московская Масленица" охватит 23 городские площадки

мэр Москвы Сергей Собянин досуг фестивали праздники

13:21

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин призвал горожан встречать весну на 23 площадках фестиваля "Московская масленица". Об этом мэр столицы написал на своей странице "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что мероприятия пройдут с 1 по 10 марта. "По всему городу будут идти фольклорные концерты, спектакли проекта "Золотая маска", бесплатные экскурсии и выпекаться горы вкуснейших блинов", – уточнил Сергей Собянин.

15 площадок откроются в центре и округах Москвы, а остальные восемь – в парках. Посетителей фестиваля угостят блинами, приготовленными по старинным и современным авторским рецептам, а также фермерскими продуктами со всей страны.

Всего в масленичной торговой программе свою лучшую продукцию представят производители и фермеры из 20 регионов России. А в ресторанных шале горожане попробуют свыше 50 видов горячих блюд из мяса и рыбы.

Тем временем на Манежной площади всех желающих познакомят с рецептами блюд дореволюционной кухни.

На фестивале "Московская масленица" покажут 350 концертов и спектаклей

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