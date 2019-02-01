Весна в столице начнется с "Московской Масленицы"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Весна в столице начнется с гастрономического фестиваля "Московская Масленица". В этом году он пройдет с 1 по 10 марта, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Посетители фестиваля, который уже стал традиционным, попробуют разные виды блинов. Любителям активного отдыха подойдут масленичные забавы и игры. Также все желающие смогут посетить мастер-классы на площадках в центре столицы и в округах.

Принять участие в фестивале смогут представители разных регионов России. Заявку можно подать до 14 февраля.

Тем, кто хочет представить свою продукцию на ярмарке, следует написать на электронный адрес: festival@torg.mos.ru. Уточнить формат участия и задать другие интересующие вопросы можно по номеру: +7 (499) 120-28-89.

Заседание экспертного совета намечено на 19 февраля, а результаты конкурсного отбора объявят 22 февраля.

К участию приглашают фермеров, сыроделов, кондитеров и владельцев частных пасек. Свою продукцию также смогут представить производители мясных и рыбных деликатесов. Кроме них, заявки могут подать мастера по изготовлению авторских сувениров, текстильных изделий и интерьерных аксессуаров.

Как отмечает официальный портал мэра и правительства Москвы, в прошлом году фестиваль собрал 4,75 миллиона гостей. В нем участвовали 66 рестораторов, предложивших посетителям 170 вариантов блинов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о предварительном расписании столичных фестивалей в 2019 году. Помимо "Московской Масленицы", горожан и туристов ждут фестивали "Крымская весна", "Пасхальный дар", "Московская Весна A Cappella", "Рыбная неделя в Москве", "Времена и Эпохи", "Цветочный Джем", "Золотая осень" и "Путешествие в Рождество".