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11:01

Блюда дореволюционной кухни приготовят на "Московской Масленице"

досуг фестивали праздники еда

11:01

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Посетители фестиваля "Московская Масленица", который пройдет с 1 по 10 марта, смогут совершить гастрономическое путешествие во времени. Как уточнили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", на разных площадках приготовят блюда дореволюционной кухни.

С меню москвичей в конце XIX – начале XX веков гостей познакомят 25 исторических программ и творческих занятий.

На Манежной площади откроют стилизованные торговые ряды и подворье с птичьим двором. Ежедневно гостей будут встречать до 105 реконструкторов из Москвы, Петербурга, Воронежа и Нижнего Новгорода. В "Мясной лавке" всех желающих научат рецептам ушного из баранины, жаркого из глухаря, юрмы с тетеревом, маринованного рулета из гуся и других популярных в старину блюд.

Кулинарные демонстрации пройдут и в "Трактире". Там горожанам раскроют секреты приготовления супа с расстегаями, ботвиньи с белорыбицей, кулебяки и фруктовой гурьевской каши. Тех, кто интересуется традициями чаепития у представителей разных сословий, будут ждать в "Чайной".

Готовить блины из кореньев и французские крепы научат в "Московском мещанском доме". А с традиционной масленичной выпечкой познакомят в "Крестьянском доме". Поднатореть в сбивании масла, а также узнать, как правильно колоть дрова, можно на "Подворье".

Помимо этого, посетителей фестиваля ждут масленичные забавы с участием шарманщиков, сбитенщиков и ходулистов.

Ранее аналитики заявили, что Москва возглавила рейтинг туристических направлений на Масленицу. Второе место досталось Санкт-Петербургу, а замкнул тройку лидеров Ярославль.

"Это наш город": гостей на "Московской масленице" накормят 11 кулинарных школ

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