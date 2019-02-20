Блюда дореволюционной кухни приготовят на "Московской Масленице"

Посетители фестиваля "Московская Масленица", который пройдет с 1 по 10 марта, смогут совершить гастрономическое путешествие во времени. Как уточнили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", на разных площадках приготовят блюда дореволюционной кухни.
С меню москвичей в конце XIX – начале XX веков гостей познакомят 25 исторических программ и творческих занятий.
На Манежной площади откроют стилизованные торговые ряды и подворье с птичьим двором. Ежедневно гостей будут встречать до 105 реконструкторов из Москвы, Петербурга, Воронежа и Нижнего Новгорода. В "Мясной лавке" всех желающих научат рецептам ушного из баранины, жаркого из глухаря, юрмы с тетеревом, маринованного рулета из гуся и других популярных в старину блюд.
Кулинарные демонстрации пройдут и в "Трактире". Там горожанам раскроют секреты приготовления супа с расстегаями, ботвиньи с белорыбицей, кулебяки и фруктовой гурьевской каши. Тех, кто интересуется традициями чаепития у представителей разных сословий, будут ждать в "Чайной".
Готовить блины из кореньев и французские крепы научат в "Московском мещанском доме". А с традиционной масленичной выпечкой познакомят в "Крестьянском доме". Поднатореть в сбивании масла, а также узнать, как правильно колоть дрова, можно на "Подворье".
Помимо этого, посетителей фестиваля ждут масленичные забавы с участием шарманщиков, сбитенщиков и ходулистов.
Ранее аналитики заявили, что Москва возглавила рейтинг туристических направлений на Масленицу. Второе место досталось Санкт-Петербургу, а замкнул тройку лидеров Ярославль.
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