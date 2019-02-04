Москва возглавила рейтинг туристических направлений на Масленицу

Москва возглавила рейтинг туристических направлений по России на Масленицу. Северная столица России занимает второе место среди предпочтений российских туристов. А замыкает тройку лидеров Ярославль.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство ТурСтат, рейтинг был составлен по результатам анализа посещений туристами праздника Масленицы в городах и регионах России, а так же уникальности событий.
В топ-10 фестивалей и праздников Масленицы, популярных у гастрономических туристов, вошли Московская, Владимирская, Нижегородская, Вологодская, Псковская области, Сибирская Масленица в Алтайском крае и Кострома.
Весна в столице начнется с гастрономического фестиваля "Московская Масленица". В этом году он пройдет с 1 по 10 марта. Посетители фестиваля, который уже стал традиционным, попробуют разные виды блинов. Любителям активного отдыха подойдут масленичные забавы и игры. Также все желающие смогут посетить мастер-классы на площадках в центре столицы и в округах.
Ранее Сергей Собянин рассказал о предварительном расписании столичных фестивалей в 2019 году. Помимо "Московской Масленицы", горожан и туристов ждут фестивали "Крымская весна", "Пасхальный дар", "Московская Весна A Cappella", "Рыбная неделя в Москве", "Времена и Эпохи", "Цветочный Джем", "Золотая осень" и "Путешествие в Рождество".
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