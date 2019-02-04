Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:41

Москва возглавила рейтинг туристических направлений на Масленицу

туризм

12:41

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва возглавила рейтинг туристических направлений по России на Масленицу. Северная столица России занимает второе место среди предпочтений российских туристов. А замыкает тройку лидеров Ярославль.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство ТурСтат, рейтинг был составлен по результатам анализа посещений туристами праздника Масленицы в городах и регионах России, а так же уникальности событий.

В топ-10 фестивалей и праздников Масленицы, популярных у гастрономических туристов, вошли Московская, Владимирская, Нижегородская, Вологодская, Псковская области, Сибирская Масленица в Алтайском крае и Кострома.

Весна в столице начнется с гастрономического фестиваля "Московская Масленица". В этом году он пройдет с 1 по 10 марта. Посетители фестиваля, который уже стал традиционным, попробуют разные виды блинов. Любителям активного отдыха подойдут масленичные забавы и игры. Также все желающие смогут посетить мастер-классы на площадках в центре столицы и в округах.

Ранее Сергей Собянин рассказал о предварительном расписании столичных фестивалей в 2019 году. Помимо "Московской Масленицы", горожан и туристов ждут фестивали "Крымская весна", "Пасхальный дар", "Московская Весна A Cappella", "Рыбная неделя в Москве", "Времена и Эпохи", "Цветочный Джем", "Золотая осень" и "Путешествие в Рождество".

туризм

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика