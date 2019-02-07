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18:31

Роспотребназдор рассказал о правильных блинах на Масленицу

безопасность еда праздники

18:31

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Управление Роспотребнадзора по Московской области дало рекомендации россиянам по правильному выбору продуктов к Масленице. В первую очередь нужно выбрать муку, которая не должна иметь неприятный запах или кислый вкус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"И обязательно просеивайте муку перед замесом теста. Так она обогатится кислородом, и вы предупредите возможное попадание мучных вредителей в свой кулинарный шедевр", – говорится в сообщении.

При выборе творога и сметаны нужно обратить внимание на условия их хранения и маркировку. В составе этих продуктов не должно быть ничего, кроме молока и закваски.

Выбирая замороженные ягоды для начинки нужно изучить их внешний вид – не должно быть слипшихся. Из-за угрозы попадания в ягоды различных микроорганизмов не стоит покупать их в режиме самообслуживания.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что любые блюда из мяса, в том числе фарш для начинки блинов, необходимо подвергать достаточной термической обработке, чтобы избежать кишечных инфекций.

В этом году с 1 по 10 марта в столице будет проходить гастрономический фестиваль "Московская Масленица".

Посетители фестиваля, который уже стал традиционным, попробуют разные виды блинов. Любителям активного отдыха подойдут масленичные забавы и игры. Также все желающие смогут посетить мастер-классы на площадках в центре столицы и в округах.

безопасность еда праздники

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