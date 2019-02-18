Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Фестиваль "Московская Масленица" пройдет на 15 площадках города. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На 15 фестивальных площадках – они по традиции расположатся как в самом центре Москвы, так и в столичных округах – можно будет отведать сотни разновидностей этого всеми любимого угощения: от "блинной классики" со сметаной или медом до самых оригинальных "авторских" блинов с разнообразными начинками. Посетители смогут и сами научиться печь необычные блины, а еще – освоить секреты различных ремесел и поиграть в подвижные игры", – говорится в сообщении.

Для юных гостей фестиваля подготовлена отдельная тематическая программа. Они смогут проверить свою физическую форму с помощью интерактивного силомера "закати блин", покататься на каруселях, сыграть в игру "лиса и гуси" и собрать большой масленичный пазл.

Все желающие смогут сфотографироваться с арт-объектами в виде кукол-маслениц и матрешек, которые установят на площадках фестиваля. Фестиваль "Московская Масленица" пройдет в столице с 1 по 10 марта.

В этом году Москва возглавила рейтинг туристических направлений по России на Масленицу. Северная столица России занимает второе место среди предпочтений российских туристов. А замыкает тройку лидеров Ярославль. В топ-10 фестивалей и праздников Масленицы, популярных у гастрономических туристов, вошли Московская, Владимирская, Нижегородская, Вологодская, Псковская области, Сибирская масленица в Алтайском крае и Кострома.

В преддверии праздника Роспотребназдор рассказал о правильных блинах на Масленицу, а также о правильном выборе продуктов для них.

По словам специалистов, в первую очередь нужно выбрать муку, которая не должна иметь неприятный запах или кислый вкус. При выборе творога и сметаны нужно обратить внимание на условия их хранения и маркировку. В составе этих продуктов не должно быть ничего, кроме молока и закваски. Выбирая замороженные ягоды для начинки, нужно изучить их внешний вид – не должно быть слипшихся.