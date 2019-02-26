Москвичей пригласили на фестиваль "Московская Масленица"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Московская масленица", который пройдет с 1 по 10 марта, охватит 23 площадки. Об этом руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил на заседании президиума столичного правительства.

В центре и округах Москвы откроются 15 площадок, остальные расположатся в парках. Гостей фестиваля угостят блинами, приготовленными по старинным и современным рецептам.

Кроме того, горожане попробуют деликатесы и фермерские продукты со всей страны. Свои сыры, а также виды чая, дичи и морепродуктов привезут жители 20 регионов России.

В меню ресторанных шале войдут более 50 видов горячих блюд из мяса и рыбы. Среди них балканская плескавица, традиционные дагестанские пельмени курзе, кавказские лепешки чуду и бельгийские вафли.

Помимо этого, мастера испекут свыше 60 видов блинов со 150 начинками и топпингами. В этом году москвичи впервые отведают катаеф – арабские блинчики, которые готовят в Египте, Сирии и Ливане.

Гостей также накормят чешскими скрученными в трубочку блинами паланчиками и шведскими блинчиками рагмарук. Еще на фестивале предложат попробовать розовый блин с клубничным вареньем и базиликом и голубой блин с апельсиновым джемом.

Фестиваль не только познакомит горожан с новыми вкусами, но и даст возможность освоить необычные рецепты. Всего на площадках будут работать 11 кулинарных школ. Бесплатные занятия ждут детей в павильонах на площадях Революции и Славы, на улицах Профсоюзная, Городецкая, Ярцевская, Хачатуряна и Митинская, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, в Зеленограде и в Троицке.

Участниками раскроют секреты приготовления блинных тортов и роллов, а также полосатых блинов. Еще специалисты покажут, как делать блины с припеком, бездрожжевые блины и блинный пирог с овощами.

На Тверской площади посетить мастер-классы смогут все желающие вне зависимости от возраста. Там научат готовить блины по мотивам русских сказок.

Всего в дни фестиваля в Москву пройдут 1 500 мастер-классов. На творческих занятиях маленькие гости "Московской масленицы" освоят основы ремесел и народных промыслов, а также узнают о старинных масленичных традициях.

В "Мастеровой усадьбе" на площади Славы всех желающих научат работать на гончарном круге. Кроме того, там же расскажут о гжельской и жостовской росписи.

Для посетителей выступят около 350 творческих коллективов. В частности, проект "Золотая Маска" представит пять спектаклей кукольных театров из разных регионов страны. Среди запланированных постановок "Аленький цветочек", "Колобок", "Жили-были" и "Горшок-теремок".

Увидеть интерпретацию истории о красавице и чудовище, вдохновленную традиционной деревянной игрушкой русского Севера, можно будет на Тверской площади.

В свою очередь проект "Территория" представит концертные программы Государственного академического народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной, ансамбля "Задорные гармонисты" и вокального ансамбля "Девчата".

На фестивале также выступят участники ансамбля народной музыки "Петровские гусляры", ансамбля казачьей песни "Люди вольные", Московского казачьего хора, групп "Мишель", Doodkee Project, Monkey Folk.

Отмечается, что на Манежной площади развернется одна из самых необычных площадок – городок конца XIX-начала XX веков. Там появятся стилизованные торговые ряды c "Мясной лавкой" и "Чайным домом", а также подворье с птичьим двором и другие постройки, куда можно будет заглянуть, чтобы понаблюдать за повседневной жизнью того времени.

С 8 по 10 марта столичные парки приглашают всех желающих посетить знаменитое чаепитие из сказки "Алиса в стране чудес". Гостей познакомят со Шляпником, Белым кроликом, Белой шахматной королевой и Червонной дамой и угостят горячим чаем со свежеиспеченными блинами, пирогами и другими лакомствами.

