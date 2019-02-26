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16:01

Фермерскими продуктами из 20 регионов России угостят на "Московской Масленице"

досуг фестивали еда

16:01

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

На площадках фестиваля "Московская Масленица" свою продукцию представят производители и фермеры из 20 российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра по итогам заседания президиума правительства столицы.

Гостям фестиваля предложат более 70 видов сыров, свыше 30 видов чая, а также 30 видов деликатесов из мяса дичи, более 40 видов рыбы и морепродуктов. В ресторанных шале столичных гурманов угостят 50 видами горячих блюд из мяса и рыбы. В меню – балканская плескавица, традиционные дагестанские пельмени курзе, кавказские лепешки чуду, а также английские картофельные вафли и вафли-"ленивые беляши".

Не забудут на фестивале и о главном масленичном угощении. Пекари приготовят более 60 видов блинов со 150 начинками и топпингами, передает Агентство "Москва".

Гости "Московской Масленицы" смогут не только попробовать, но и приготовить любимые блюда. На празднике будут работать 11 кулинарных школ. По данным пресс-службы, в дни фестиваля организуют 1,5 тысячи мастер-классов – 700 кулинарных и 800 творческих.

Ранее Сергей Собянин пригласил горожан на фестиваль "Московская Масленица", который пройдет на 23 площадках с 1 по 10 марта. В программе праздника – концерты, спектакли "Золотой маски" и бесплатные экскурсии проекта "Гуляем по Москве".

В прошлом году фестиваль посетили более 4,75 миллиона человек. Они съели порядка 250 тысяч блинов и приняли участие в трех тысячах мероприятий.

Фестиваль "Московская Масленица" стартует в столице 1 марта

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