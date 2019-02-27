Частушечные баттлы пройдут в Москве во время масленичных гуляний

Москвичи и гости столицы, посетившие ВДНХ во время масленичных гуляний, смогут принять участие в частушечных баттлах. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Праздничные площадки будут работать на ВДНХ ежедневно с 1 по 10 марта. Они разместятся у арки главного входа, на Центральной аллее, перед павильоном № 57 и возле входа в парк "Останкино".
На Центральной аллее будут выступать артисты, играющие на народных инструментах. Любой желающий сможет принять участие в частушечных баттлах – соревнованиях по исполнению остроумных четверостиший под музыку.
У павильона № 57 будет располагаться традиционная масленичная ярмарка. Гостям предложат попробовать блины из гречневой, пшеничной, овсяной или каштановой муки с различными начинками, например, с камчатским крабом, уткой, французским паштетом или свежими ягодами. Кроме того, всех посетителей напоят горячим чаем.
Также посетителей выставки ждут различные мастер-классы. Гостей научат плести венки и создавать авторские украшения из цветов и ярких лент, мастерить поделки из фетра. Посещение всех мастер-классов будет бесплатным.
Фестиваль "Московская Масленица" в 2019 году пройдет на 23 городских площадках. Посетителей ждут более 200 спектаклей и около 150 концертов. Им предложат попробовать более 60 блинов со 150 начинками и топингами. Гости впервые на фестивали смогут отведать катаеф – арабские блинчики, которые готовят в Сирии, Египте и Ливане.
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