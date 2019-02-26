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10:56

Московских школьников пригласили в Большую арктическую экспедицию

наука образование

10:56

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московских школьников пригласили поучаствовать в Большой арктической экспедиции, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Старт проекта объявили на совещании столичного департамента образования и науки.

Как пояснил глава "Лаборатории путешествий" Матвей Шпаро, команда арктических исследователей разделится на два отряда: “Барнео” и “Полюс”. Первому из них поручат провести ряд экспериментов на российской научной дрейфующей станции в Центральной Арктике. Второму отряду, добавил Шпаро, предстоит на лыжах добраться до "вершины планеты" – Северного полюса.

Принять участие в Большой арктической экспедиции смогут и столичные школьники. Чтобы присоединиться к отрядам исследователей, ребятам нужно будет пройти отбор на учебно-тренировочных сборах в Карелии и успешно защитить проекты "Арктика-2019". 14 победителей отборочных испытаний отправятся в дальнее путешествие с Матвеем Шпаро.

Ранее Шпаро рассказал, что некоторые ребята уже побывали на Северном полюсе в рамках прошлой арктической экспедиции. Они взяли образцы льда с глубины от 0,5 до 1,5 метра, и провели опыты с помощью портативных лабораторий.

наука образование

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