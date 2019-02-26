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16:21

В "Битцевском лесу" открывается научный кружок для дошкольников

город дети

16:21

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В экоцентре "Битцевский лес" в последний день зимы, 28 февраля, пройдет занятие естественнонаучного кружка "Крошка Енот". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Детям дошкольного возраста расскажут об устройстве электростанций, познакомят с интересными фактами о кислороде и углекислом газе. Кроме того, им предложат придумать способы экономии природных ресурсов.

Малышам в возрасте от четырех до семи лет расскажут о природе средней полосы России, цветах, деревьях, цветах, птицах и животных. Детей на протяжении занятия будет сопровождать Крошка Енот.

С марта занятия кружка будут проводиться два раза в месяц по субботам с 11:00. Занятия будут бесплатными.

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город дети

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